Napoli, corri di più o non vinci: mancano tre chilometri a partita

di Marco Giordano

Uno dei luoghi comuni del calcio vuole che se una squadra è in difficoltà nei risultati, lo è anche fisicamente. Carlo Ancelotti ha rifiutato il teorema, anzi, è stata una delle rare volte che ha mostrato anche una certa rabbia in conferenza stampa. Bisogna partire dall'idea di evoluzione della performance fisica che Ancelotti ha voluto e vorrebbe dare al suo Napoli: non conta correre tanto, conta saper strappare nei momenti giusti, tanto sprint per mettere in difficoltà la fase difensiva avversaria.



Cambia, per questo, anche il modo di allenarsi: meno fondo, meno corsa lunga e più esercizi legati al potenziamento muscolare per il cambio di passo e di direzione, per avere più energia nel momento in cui si tratta di avere una rapidità maggiore anche negli ultimi metri. Un cambiamento non facile da far interiorizzare da calciatori, abituati a metodi di allenamento diversi: ma, soprattutto, a modi di interpretare le gare diversi.



