Napoli, occhio al Manchester Utd: James in Premier nell'affare Pogba

Quello di James Rodriguez è un nome ricorrente nelle dinamiche di mercato del Napoli. Il calciatore sudamericano, tra poco anche impegnato con la sua Colombia nella Copa America, è il primo sulla lista di Giuntoli es Ancelotti per scuotere il mercato azzurro.



Dall’Inghilterra, però, arriva la notizia che non fa piacere agli azzurri: James potrebbe infatti essere inserito nella trattativa che porta il Real Madrid a Paul Pogba, il francese che piace tanto a Zidane, usandolo come parziale contropartita per l’affare, secondo quanto riportato dal Daily Star.

