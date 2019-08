Napoli, tutti gli occhi su Manolas: gli auguri della comunità ellenica

In vista dell'imminente inizio del campionato di Serie A, la Comunità ellenica di Napoli e della Campania saluta il debutto con la maglia azzurra di Kostas Manolas, arrivato dalla Roma durante la sessione di calciomercato estiva. «È con grande gioia che i greci residenti a Napoli e in tutta la regione danno il benvenuto al difensore greco Manolas», dichiara il presidente della comunità Paul Kyprianou.



«Tutta la comunità greca del territorio campano - aggiunge - desidera trasmettere i migliori auguri a Manolas ed è certa del grande contributo che il forte difensore darà al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Calcio Napoli per la stagione 2019-2020. Infine, siamo particolarmente orgogliosi che, per il campionato che sta per iniziare, il Napoli abbia tra i sue giocatori ben due nazionali greci: oltre Manolas anche Orestis Karnezis, al quale vanno i nostri calorosi auguri», spiega Kyprianou.



In una nota la Comunità ellenica di Napoli ricorda gli antichi legami tra il capoluogo campano e la cultura greca, «scritti nelle mura della città, impressi e ben visibili da millenni. A Napoli si è parlato in lingua greca fino all'anno mille dopo Cristo. La città è 'custode della cultura ellenicà, come sottolinea il professor Jannis Korinthios, organizzatore della Giornata Mondiale della Lingua Greca e tra i principali esponenti della nutrita comunità greco-partenopea».



Secondo Korinthios «da Napoli sta partendo un nuovo filellenismo, un sentimento di simpatia, dal greco sympatheia, patire con, provare emozioni con, verso il mondo greco. C'è una buona disposizione d'animo verso l'ellenismo, a Napoli, e speriamo che con l'arrivo di Kostas Manolas in azzurro ci sia sempre più voglia di riscoprire questo legame millenario», conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA