Napoli, Manolas lancia la sfida «Faremo ancora un colpo di mercato»

Leader indiscusso del momento e protagonista della prossima stagione, Kostas Manolas ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky sport prima della seconda amichevole contro il Barcellona a Detroit. «Ho trovato un grande gruppo qui, una grande organizzazione. Ancelotti oltre ad essere un grande allenatore è anche una bellissima persona, mi ha impressionato per come riesce sempre a ricavare il massimo da ognuno di noi. Si comporta in modi che non avevo mai visto nella mia carriera».



Un impatto forte in azzurro. «I tifosi ci sono vicini, non vincono da tanto e vogliono farlo con qualcosa di importante. Lo vedevo anche quando giocavo a Roma. Spero ci seguano anche quest’anno per aiutarci a dare il meglio», ha continuato il greco che nel frattempo aspetta Koulibaly. «Kalidou ha già dimostrato le sue qualità in campo, speriamo di creare una bella coppia. Ma dietro di noi ci sono altri calciatori forti come Chiriches, Maksimovic e Luperto che ci daranno una grande mano».



Stasera a Detroit secondo episodio contro i catalani. «Con il Barcellona ho bei ricordi che non dimenticherò, eliminammo una delle squadre più forti al mondo con una serata spettacolare. È stata la partita più bella della mia carriera, spero di poter rivivere emozioni così anche a Napoli. Queste amichevoli ci aiuteranno a mettere minuti nelle gambe, tutti dovremo essere pronti per l’avvio del campionato», ha detto Manolas.



Alle porte, ormai, la prossima stagione. «La Juventus resta sicuramente la squadra favorita per la vittoria finale, ha vinto otto campionati di fila ma aspettiamo la fine del mercato: come detto dalla società faremo ancora un colpo, poi parlerà il campo. Anche l’Inter si è rinforzata, ha comprato giocatori forti, ci sono Roma e Milan più indietro. Sarà un campionato molto difficile perché anche squadre come Genoa e Cagliari si stanno rinforzando bene, secondo me si deciderà tutto alla fine».

