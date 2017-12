Mariani su Milik e Ghoulam «Presto i tempi di recupero»

«Ad inizio gennaio, prima dell’Epifania, è prevista una visita di controllo per Ghoulam e Milik. I calciatori arriveranno in clinica insieme. Il rientro in campo? Sapremo qualcosina in più dopo le visite, è ancora presto per dirlo». Così ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli il professor Pier Paolo Mariani, medico di Villa Stuart che ha operato sia il centravanti polacco che il terzino algerino del Napoli.

