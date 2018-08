Napoli, la carica di Mario Rui: «Con Ancelotti siamo più forti»

Con Faouzi Ghoulam ancora ai box, il peso della fascia sinistra del Napoli cade ancora sulle spalle di Mario Rui. Il terzino portoghese, presente in Russia con la spedizione lusitana all’ultimo Mondiale, vuole conquistarsi la fiducia di Ancelotti dopo aver conquistato quella dei napoletani lo scorso anno. «Nel precampionato c’è stata qualche critica di troppo, per questo contro la Lazio è stata una vittoria importante», ha esordito il difensore. «A Roma, invece, abbiamo dimostrato che il Napoli c’è ancora e ci sarà anche quest’anno. Dopo il gol abbiamo reagito alla grande mostrando le nostre qualità».



Anche per questa stagione, dunque, gli azzurri rilanciano la candidatura per i piani alti. «Non conoscevo Ancelotti, è stata una sorpresa per tutti noi, è umile e ci trasmette grande serenità. Spingeremo di più io ed Hysaj, ma l’importante sarà regalare equilibrio alla squadra. Personalmente vorrei migliorare quanto fatto lo scorso anno. Sarà difficile, perché per me è stata una stagione importante, ma spero di crescere ancora perché ho acquisito fiducia e posso fare ancora meglio», ha detto Rui ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. «Mi sembra di essere a Napoli da diversi anni, il gruppo aiuta tutti, siamo amici e si vede anche in campo. Campionato? Sarà stimolante, ci saranno tante squadre per la vetta. Noi siamo cresciuti tanto con Sarri ma lo faremo anche con Ancelotti».



«L’arrivo di Cristiano Ronaldo farà bene al calcio italiano, poterlo affrontare in campo ti dà una carica ulteriore», ha proseguito. Ma prima della Juve, occhio anche al Milan, avversario dell’esordio al San Paolo. «Sono più forti dello scorso anno, ma spero che i tre punti restino a casa nostra. Reina? Sarà avversario, ma per me è una persona importante e ci sarà un’emozione in più nel vederlo tornare. Con Suso sarà una bella sfida dal mio lato, è stimolante affrontare calciatori di questa qualità. Champions? È la competizione più importante per un club. Vogliamo migliorare quanto fatto un anno fa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA