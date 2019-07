Napoli, Mario Rui è a Dimaro e già si allena in gruppo

di Roberto Ventre

Inviato a Dimaro-Folgarida



Mario Rui si allena in gruppo e gioca anche la prima partitina da terzino sinistro: si è presentato in gruppo già in buona forma e motivato. Molto inciviso anche nelle prove finali sui calci di punizione, in una sfida spettacolare con Ghoulam e Gaetamo. Al momento resta a Napoli poi si vedrà più avanti se dovessere verificarsi situazioni di mercato. Sono arrivati anche i polacchi Milik e Zielinski: il gruppo comincia a complterarsi.

