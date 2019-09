Napoli, Mario Rui il cannibale: «Ora dobbiamo vincere a Lecce»

Il momento di Mario. Dopo l'exploit contro il Liverpool, ora il terzino portoghese si candida ad una maglia da titolare. «È stata una gara positiva per tutti, mi fanno piacere i complimenti ma bisogna guardare alla squadra», ha detto l'azzurro. «Adesso però guardiamo al Lecce per non vanificare quanto fatto fin qui».



«Hanno vinto a Torino e giocato bene fin qui, non dobbiamo sottovalutarli», ha continuato a Kiss Kiss. «Individualmente hanno calciatori forti, non pensiamo sia una neopromossa». Ma il Napoli si è rinforzato. «Tutti i nuovi stanno dando un grande contributo, la squadra migliora ogni anno. Llorente è un campione, ci siamo avvicinati alle altre squadre e stiamo crescendo partita dopo partita. L'Europeo? È un obiettivo, ma prima devo fare bene a Napoli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA