Napoli, Mario Rui recupera ma va in panchina. Portogallo ko in Ucraina

Buone notizie sembrano arrivare dal Portogallo per Carlo Ancelotti. Mario Rui, dopo l'infortunio subito nel match di Champions League in Belgio contro il Genk, sembra aver recuperato dai problemi fisici tanto da essere convocato dal ct portoghese per la sfida di ieri sera contro l'Ucraina.



Il terzino napoletano è andato in panchina per tutto il corso della sfida valevole per le qualificazioni ai prossimi campionati Europei. Notte fonda per il Portogallo di Cristiano Ronaldo che è stato sconfitto per 2-1 ed ora deve difendere la seconda posizione nel girone in vista di Euro 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA