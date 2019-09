Napoli, il riscatto di Mario Rui: «Ma ora deve continuare a lavorare»

«Una risposta alla prestazione di un anno fa? Sicuramente la voglia di riscatto c’è. Quando sei in un posto importante come Napoli è brutto sentirsi dire che non sei proprio da Napoli. In lui c’è salda la volontà di rimanere per vincere». Così Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, parla del terzino portoghese, tra i migliori in assoluto nell'ultimo match giocato dagli azzurri in Champions League.



«Gli dico sempre che lui può diventare il terzino sinistro più forte della nostra serie A. L’obiettivo è quello di vincere lo scudetto, perché la squadra di Ancelotti ha tutte le carte in regola per farlo», ha detto l'agente ai microfoni di Julie Italia. «È un momento sereno, sappiamo che non deve esaltarsi solo per questa prestazione. C’è la partita successiva in cui deve dimostrare sempre di fare bene per non far dimenticare ai tifosi e agli addetti ai lori quanto di buono ha fatto nella precedente. Sicuramente l’affetto dei tifosi e della stampa gli dà la carica per svolgere il suo lavoro al meglio. La serenità gli permette di alzare il livello delle prestazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA