Napoli, come corre Mario Rui: da possibile esubero a titolare

di Bruno Majorano

Volere e potere. Lo sa bene Mario Rui, che non più tardi di due mesi fa stava già preparando la valigia, svuotando l'armadietto e dedicandosi ai saluti di rito con i compagni del Napoli. Il suo destino, infatti, sembrava scritto lontano da Castel Voltuno e lontano dalla maglia azzurra, quella vestita (tra alti e bassi) per due stagioni. Con queste premesse, quindi, sarebbe stato quanto meno difficile immaginarlo nell'11 titolare scelto da Carlo Ancelotti per la prima gara ufficiale della stagione, la trasferta di Firenze. E invece l'allenatore del Napoli, uno che è solito stupire con mosse a sorpresa, non ha avuto alcun problema nell'affidare al terzino portoghese il compito di presidiare la fascia sinistra e di tenere a bada il talentino dei viola Federico Chiesa.



