Napoli, Marotta vede De Laurentiis: ​pronto il vertice per Icardi

di Marco Giordano

Sarà solo un primo incontro quello di oggi in Lega tra Aurelio De Laurentiis e Marotta. Perché Napoli ed Inter stanno parlando di Icardi, ne discuteranno nel giorno in cui Wanda Nara torna dalla sua vacanza ad Ibiza: la moglie-procuratrice ha aperto alla trattativa, in particolare sui diritti d'immagine. Icardi non vorrebbe rinunciare al ricco contratto che lo lega alla Nike, il Napoli ha già chiesto la cessione di quel contratto, lavorando su un arricchimento della base fissa dello stipendio: non si arriva agli 8 milioni chiesti in prima istanza da Wanda, ma l'offerta di 7 milioni più bonus renderebbe Icardi il calciatore più pagato del Napoli accanto a Koulibaly.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

