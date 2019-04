Napoli, Champions matematica: ​azzurri in Europa da dieci anni

La vittoria era già arrivata a Frosinone, certificando il risultato raggiunto, ma la matematica certezza è arrivata solo ora da Torino. Il Napoli di Carlo Ancelotti si qualifica alla prossima Champions League, ora anche la classifica lo assicura visto lo stop del Milan in casa dei granata che consente agli azzurri di centrare il risultato con quattro partite d’anticipo rispetto alla fine del campionato.



Per gli azzurri, quella 2019-20 sarà la nona edizione della Champions da disputare. La prima era stata nel 1987-88, a seguito del primo scudetto ed in quella che allora si chiamava Coppa dei Campioni. La Champions è stata ritrovata poi durante la gestione Mazzarri, nella stagione 2011-12. Proprio in quella edizione e successivamente nel 2016-17 gli azzurri sono riusciti a superare il primo turno, fermando la corsa agli ottavi di finale del torneo, prima contro il Chelsea e poi contro il Real Madrid. Nel 2014-15, invece, la partecipazione si era fermata solo ai preliminari, eliminati dall’Athletic Bilbao. Per il decimo anno consecutivo, dunque, il Napoli sarà protagonista in una competizione europea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA