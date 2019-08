«Io, Peppe Bruscolotti, vi dichiaro marito e moglie»

di Francesco De Luca

Da quando vive a Napoli - anno 1972 - Beppe Bruscolotti ne ha viste tante. Ma questa è davvero particolare. Un professionista napoletano, l'avvocato Giancarlo Pierpaolo Pezzuti, ha chiesto al 67enne ex capitano azzurro di celebrare il suo matrimonio civile con Peerajit Hirunsirijaroern lunedì 2 settembre nella Sala della Loggia al Maschio Angioino. Fresco di stampa il decreto del sindaco Luigi de Magistris, che conferisce a Bruscolotti le funzioni di ufficiale di stato civile: per la prima volta indosserà la fascia tricolore e non quella di capitano, unendo in matrimonio un tifoso che non conosceva.



