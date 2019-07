Il Mattino dei tifosi live da Dimaro nel giorno di Luciano De Crescenzo

All'indomani della morte di Luciano De Crescenzo torna il tradizionale appuntamento con il Mattino dei tifosi da Dimaro: dopo l'allenamento del venerdì mattina, e in attesa dell'amichevole di questo pomeriggio con la Feralpi Salò, Anna Trieste incontra i tanti cuori azzurri arrivati in Trentino per sostenere la squadra del cuore e saluta con loro il grande filosofo napoletano da sempre sostenitore della squadra.





© RIPRODUZIONE RISERVATA