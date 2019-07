Torna il Mattino dei tifosi a Dimaro: ​Claudia Mercurio live con Marcolin

In una Dimaro colorata d'azzurro, torna il tradizionale appuntamento con il Mattino dei tifosi: dopo l'allenamento del mercoledì mattina, e alla vigilia dell'amichevole con la Cremonese che chiude questo lungo ritiro azzurro, Claudia Mercurio affronta temi tattici con Dario Marcolin e incontra i tanti cuori azzurri arrivati in Trentino per sostenere la squadra.







