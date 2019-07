Nel penultimo giorno di ritiro a Dimaro, subito dopo la tradizionale messa benaugurale del cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, torna il tradizionale appuntamento con il Mattino dei tifosi: all'indomani del pari in amichevole contro la Cremonese, Claudia Mercurio incontra i tanti cuori azzurri arrivati in Trentino per sostenere la squadra.





