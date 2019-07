Il ritiro del Napoli in Val di Sole entra già nel vivo con l'atteso incontro tra i protagonisti azzurri e i tanti cuori azzurri arrampicatisi fin su in Trentino per seguire da vicino la squadra del cuore. Dalle 21 l’incontro a Folgarida con Ancelotti, Ghoulam e Di Lorenzo che rispondono alle domande dei tifosi. Poi l’avvicinamento alla partita di sabato pomeriggio con il Benevento.





