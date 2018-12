Napoli, Mazzoleni ti fa male: quanto rischiano Koulibaly e Insigne

Mazzoleni e il Napoli, un rapporto che stenta a decollare ed è circondato dai cartellini rossi. L’ultimo per Kalidou Koulibaly, prima della sfida di Milano di ieri sera, l’aveva deciso proprio lui a Firenze, in quel 3-0 a favore dei viola che aveva spezzato i sogni scudetto per la squadra di Maurizio Sarri nel finale di campionato. Altra espulsione a San Siro contro l’Inter per il centrale franco senegalese del Napoli, beccato continuamente da ululati razzisti del pubblico di casa e fuori controllo, con un applauso ironico che ora può costargli caro.



Il giallo rimediato, il quinto in questo campionato, già gli valeva un turno di stop. Al momento del fallo su Politano, quindi, la squalifica per il turno successivo era già chiara, con il Napoli ed il giocatore già sapevano della sua indisponibilità con il Bologna. Il cartellino rosso si è aggiunto al giallo e rappresenta un’altra sanzione, scelta che può comportare due turni di squalifica, vista anche l’interpretazione di Mazzoleni.



Stesso problema anche per quel che riguarda Lorenzo Insigne, altro espulso del finale di Inter-Napoli. Dopo il vantaggio dell’Inter con Lautaro Martinez, tra lui e Keita volano parole grosse: l’ex Lazio si avvicina e tocca maliziosamente l’orecchio destro di Insigne, i due vanno allo scontro pochi secondi dopo quando il napoletano prova anche a scalciare l’interista. Mazzoleni lascia correre, ma in realtà attende la fine dell’azione per estrarre il rosso diretto a Insigne che esce dal campo imbufalito. L’azzurro era anche tra i diffidati, ma il fallo di reazione potrebbe valere per lui due o addirittura tre turni di stop.



Il Napoli, in attesa di conoscere il referto arbitrale e le decisioni quasi immediate del Giudice Sportivo, potrà poi fare ricorso, ma rischia di rivedere due dei suoi migliori elementi direttamente a fine gennaio 2019, magari proprio a San Siro per la sfida esterna contro il Milan. Da valutare anche la situazione di Mario Rui e Callejon: i due, al fischio finale, si sono fatti notare per vibranti proteste contro Mazzoleni, scelta non felice e che potrebbe essere punita anche dalla giustizia sportiva nelle prossime ore.



