Il Napoli guarda già al mercato: Aouar, il francese che piace alle big

21 anni da poco compiuti ed una partenza lanciata con addosso la maglia del Lione. Houssem Aouar è pronto ad accendere su di sé i riflettori della nuova stagione in Ligue 1, il centrocampista francese che si era già fatto notare nell'ultimo campionato, ora sarà seguito dalle principali squadre europee dopo le recensioni positive degli scout.



Secondo quanto si legge da El Gol Digital in Spagna, sarebbero già state avvistate sulle sue tracce le principali big spagnole con il Real Madrid in pole position. A seguire, il Manchester City di Guardiola e la Juventus di Sarri ma anche il Napoli di Carlo ancelotti con Cristiano Giuntoli che avrebbe già seguito negli ultimi mesi il calciatore. La valutazione di Aouar, centrocampista classico con piedi educati e vizio del gol (già uno in questo avvio, sette lo scorso anno) si aggira sui 50 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA