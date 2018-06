Il Napoli ha scelto il terzino: affondo finale per l'austriaco Lainer

di Roberto Ventre

Stretta finale per Lainer, trattativa sempre più calda. Il direttore sportivo Giuntoli ha individuato da tempo il terzino austriaco come vice Hysaj, già nella scorsa stagione è stato seguito più volte dallo staff di osservatori del club azzurro ed ora il discorso entra sempre più nel vivo.



Il laterale destro del Salisburgo, impegnato con la nazionale austriaca nell'amichevole persa 3-0 contro il Brasile, può rappresentare una valida alternativa all'albanese, destinato a restare dopo le ultime parole del suo agente Giuffredi a Radio Kiss Kiss. «Rimarrà al Napoli. È un'ipotesi da prendere difficilmente in considerazione quella di un suo passaggio al Chelsea». Lainer si è messo in luce quest'anno con il Salisburgo sia in campionato che in Europa League, segnando tra l'altro un gol alla Lazio nella clamorosa rimonta del match di ritorno in Austria. Un terzino cresciuto già tanto negli ultimi anni ma che ha ancora davanti a sè ampi margini di miglioramento: su di lui ha mostrato un interesse anche la Juve. Un giovane seguito è Hakimi del Real Madrid, vent'anni, difensore marocchino che ha fatto anche l'esordio con la sua nazionale. Ma il club spagnolo non è intenzionato a privarsene, situazione comunque da tenere monitorata.



