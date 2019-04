Napoli, riparte la caccia al bomber: c'è Rodrigo nel mirino di Ancelotti

di Pino Taormina

Una telefonata al padre, che gli fa anche da manager, per riaprire il discorso iniziato la scorsa estate. Sì, contatti in corso tra il Napoli e Rodrigo, l'attaccante brasiliano del Valencia nipote di Mazinho e cugino di Thiago e Rafinha. Se a luglio Giuntoli si è ritrovato davanti un muro, la stagione non proprio esaltante della prima punta esplosa nel Benfica prima dell'arrivo al Valencia ha anche abbassato le pretese del club spagnolo: per 30 milioni l'affare si può chiudere. Ancora troppi per il Napoli. D'altronde, la pista principale per il rinforzo in attacco porta sempre a Lozano, la stellina messicana del Psv. Il sì dell'esterno è già nella mani del ds Giuntoli ma non c'è ancora intesa per il prezzo del cartellino e per i bonus. È Mino Raiola ad avere tutto in mano: e sa che per meno di 40 milioni di euro Lozano non verrà ceduto. È stato Davide il primo a fare il nome di Lozano.



