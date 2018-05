Napoli tra cessioni e clausole: in uscita Koulibaly, forse Jorginho

di Bruno Majorano

Il calcio è così, si divide in due macro stagioni: quella di gioco (che va da agosto a maggio) e quella del mercato (che va da maggio ad agosto). Ecco perché con la fine del campionato iniziano le trattative. E quest'anno, come se non bastasse, a mischiare ulteriormente le carte e far variare il borsino delle quotazioni dei giocatori, ci sarà anche il Mondiale da metà giugno a metà luglio in Russia. Il Napoli sembra destinato a vivere una delle estati più torride dal punto di vista delle operazioni. Perché a fine maggio sono decine le voci che si susseguono e si rincorrono attorno ai vari singoli giocatori. In primo luogo c'è da capire chi va e chi resta. E la cosa non sembra poi di così facile lettura, anche perché domenica sera Sarri ha fatto capire che ci sono giocatori con clausole rescissiorie tali da far gola a tante squadre.



Andiamo con ordine. Reina e Rafael sono andati in scadenza di contratto e così come per Maggio la loro avventura in azzurro è da ritenersi automaticamente al capolinea. Oltre a questi tre, però, ci sono anche altri giocatori pronti a prendere il volo e lasciare il Napoli. Mertens, ad esempio, sembra destinato a chiudere la sua parentesi azzurra. Un po' per la voglia di nuovi stimoli, e un po' perché la sua clausola di 28 milioni per l'estero è decisamente abbordabile per i top club europei che non hanno mai negato il proprio interesse per il belga. Con Dries, allora, si può muovere anche Callejon, che pure a Napoli si è consacrato e ha trovato quella continuità che gli mancava a Madrid. Ma la cessione più rilevante dal punto di vista economico potrebbe essere quella di Koulibaly. Il centrale senegalese è diventato un totem nella difesa del Napoli e grazie alle cure di Maurizio Sarri e del suo staff si è consacrato come uno dei migliori difensori del mondo. Ecco perché la sua quotazione è schizzata alle stelle, non certo un freno per i petroldollari degli sceicchi della Premier. Qualora dovesse arrivare un'offerta da oltre 80 milioni, allora, il Napoli potrebbe essere pronto a dire sì.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO