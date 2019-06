Napoli, riflettori su De Paul: Ancelotti vuole il pupillo di Messi

di Bruno Majorano

«Chi va con lo zoppo impara a zoppicare». Ma fatte le debite proporzioni, stare accanto a uno dei migliori del mondo non può che aiutarti a diventare più forte. È quello che si sarà detto certamente anche Rodrigo De Paul che queste settimane le sta trascorrendo a stretto contatto con Leo Messi. Sì, perché il numero 10 dell'Udinese è stato inserito della lista dei convocati del ct Scaloni per la Coppa America che scatterà il prossimo 14 giugno. Tatticamente Messi può essere l'esempio perfetto per De Paul, perché come il connazionale, Rodrigo parte da lontano rispetto alla porta, ma poi il suo obiettivo finale è fare gol.



Quello che si è concluso è il suo terzo campionato in serie A e il rendimento con la maglia dell'Udinese è stato in continua crescita. Nel primo anno ha totalizzato 4 gol e 3 assist, nel secondo 4 gol e 8 assist, mentre nell'ultima stagione ha realizzato 9 reti e 8 assist diventando il miglior giocatore della rosa dell'Udinese. Bigliettino da visita niente male per uno che dovrebbe arrivare a Napoli e inserirsi in fretta nelle gerarchie di Ancelotti andando a fare da spalla a Insigne, Mertens e Milik.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO