Napoli, sorpresa sulla fascia: spunta l'algerino Fares del Verona

di Roberto Ventre

Esterno basso e esterno alto, terzino e ala: il Napoli lavora su questi profili per il mercato di gennaio. L'Atletico Madrid ha fatto muro per Vrsaljko con la resistenza anche di Simeone, il profilo ideale a destra resta quello di Darmian. Trattativa complessa però quella con il Manchester United, discorso invece che potrebbe avere un percorso meno complicato con il nazionale azzurro per quanto riguarda l'ingaggio.



Ecco che così il direttore sportivo Giuntoli tiene vive anche opzioni per la fascia sinistra: in attesa del recupero di Ghoulam, un altro laterale potrebbe aggiungersi nell'immediato a Mario Rui.



L'obiettivo seguito da tempo è Grimaldo, lo spagnolo del Benfica, un laterale di buona esperienza internazionale che ha giocato la Champions League. L'altro obiettivo individuato è Fares, l'esterno francese naturalizzato algerino che sta giocando da laterale basso a sinistra nella difesa a quattro nel Verona ma che per caratteristiche nasce da esterno alto: un jolly, quindi, che potrebbe ricoprire il doppio ruolo sulla fascia sinistra. Ventuno anni, giovane molto promettente che ha esordito con la nazionale algerina ad ottobre nella partita di qualificazioni mondiali contro il Camerun.



