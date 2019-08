Napoli, il nome nuovo è Santamaria: emissari di Giuntoli in Francia

A riportare l'interesse è ancora una volta France Football, il quotidiano francese che qualche settimana fa aveva rivelato la notizia: il Napoli segue con interesse Baptiste Santamaria, centrocampista francese dell'Angers in Ligue 1 classe 1995. Il mediano piacerebbe molto allo staff di Ancelotti e la società azzurra lo starebbe visionando per capirne le reali qualità.



Emissari azzurri, infatti, sarebbero stati inviati in Francia nelle ultime settimane - secondo quanto riportato da France Football - per vedere da vicino il calciatore sia nella partita contro il Bordeaux che in quella contro il Lione. L'intenzione del Napoli, però, sarebbe investire sul calciatore e magari mandarlo a giocare in prestito altrove, sempre in Serie A, così da scoprirne le attitudini più da vicino e magari ritrovarsi tra un anno con un calciatore già pronto per aggregarsi alla rosa napoletana.

