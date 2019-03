Napoli, mercato galactico: blitz a Madrid per convincere Isco

di Pino Taormina

Dall'aria che tira, sembra proprio che Ancelotti chiederà cambiamenti radicali nella rosa, con l'arrivo di un grande giocatore per reparto, almeno. Ma soprattutto chiederà un investimento in un ruolo particolare: il trequartista. Perché il Napoli che verrà non ruoterà solo sul 4-4-2 ma dovrà avere anche la possibilità di avere un uomo di fantasia alle spalle delle due punte.



Ancelotti si attende molto dal prossimo mercato: gli accordi con De Laurentiis prevedevano un anno di conoscenza dell'ambiente. Magari con la valorizzazione di quei giocatori che con Sarri hanno giocato poco. Missione compiuta. La prossima stagione Ancelotti non vuole solo «partecipare» alla corsa scudetto: vuole che vengano messi in campo tutti i mezzi per poter competere con il primo posto. E allora, un primo nome è già sul tavolo di De Laurentiis: ed è quello di Francisco Román Alarcón Suárez, per tutti Isco. Zidane lo ha messo in lista di sbarco un bel po' di ex galacticos e il trequartista spagnolo che Ancelotti prese dal Malaga nell'estate del 2013, è pronto a fare il percorso da Madrid a Napoli che hanno già fatto Higuain, Callejon ed Albiol. De Laurentiis e Florentino hanno un rapporto solito e blindato in seno all'Eca. Dunque, Isco - 26 anni - è lì in cima alla lista dei desideri. Ma nel Real Madrid c'è anche un altro calciatore che piace a De Laurentiis ed è il mediano 27enne Casemiro. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2021 ed è uno dei big che il Napoli segue. Il terzo nome «galactico» è quello di Marcelo: il prezzo con cui l'esterno sinistro andrà via in estate è da grande occasione, ma il terzino sinistro è un over 30, non proprio l'età giusta per De Laurentiis. Occhio a James Rodriguez: De Laurentiis ha preso informazioni su di lui in prima persona e se il Bayern Monaco non esercita la «recompra», ecco che il Napoli potrebbe iniziare a interessarsi alle stella colombiana.



