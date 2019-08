James, il Napoli non molla e Icardi aspetta ancora la Juventus

di Pino Taormina

Scenario pronto per il gran ballo di fine agosto con James Rodriguez che resta il sogno azzurro. Il colombiano, nonostante il carico dirompente di aspettative tecniche e agonistiche, è un obiettivo difficile da perseguire, ma le evoluzioni in casa Real non escludono colpi di scena all'ultima curva: intanto il ko di Hazard e la rosa ai minimi termini spingono Zidane a convocare il colombiano (ma anche Bale epurato della prima ora nella lista del tecnico francese) per la gara di esordio oggi in Liga col Celta Vigo.



