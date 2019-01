Il Napoli alza il pressing per Lazzari: ​arriva a gennaio se Hysaj va via

di Pino Taormina

Napoli e Spal in queste ore hanno ripreso a scambiarsi messaggi significativi sul futuro di Manuel Lazzari, ma tutto è avvenuto con grande discrezione. E soprattutto per vie traverse. Le parole dell'agente di Hysaj hanno turbato il club e fatto riaprire una trattativa che da tempo è nel mirino ma con vista per l'estate. Il dialogo tra i due club è ripreso in maniera costruttiva. Ma prima il ds Giuntoli vuole capire se davvero l'albanese ha il mal di pancia per il suo impiego nell'ultimo mese, come ammesso da Mario Giuffredi, oppure resta in azzurro felice e contento. Sentendo odor di bruciato, la Lazio si è già mossa. Ma se c'è uno strappo, il Napoli farà di tutto per ricucirlo a partire da oggi, con la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno.



Da mesi il ds Giuntoli ha i riflettori puntati su Lazzari, terzino ma anche centrocampista di destra rivelazione della Spal. A condizionare la trattativa, la distanza non di poco conto tra la richiesta ferrarese, circa 22 milioni, e l'offerta napoletana che non supera i 13 milioni. Del resto dalle parti emiliane pensano di aver già fatto uno sconto rilevante. Ma è evidente che al Napoli fanno conto su un ribasso ancor più rilevante. Giuntoli, nei suoi report quotidiani con De Laurentiis e l'ad Chiavelli, è molto cauto anche perché non si attende concessioni particolari da parte della Spal.



