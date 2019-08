Il Napoli saluta Chiriches e Ounas, Llorente slitta ai prossimi giorni

di Roberto Ventre

Il Napoli resta vigile su Icardi fino all'ultimo, anche se Maurito conferma in maniera netta la sua posizione di voler restare all'Inter. L'argentino ieri si è allenato in gruppo ma Marotta anche in questa settimana è stato chiaro con lui: non rientra nei piani del club nerazzurro. Quindi, Maurito non verrà convocato neanche per il match contro il Cagliari, seconda giornata di campionato. E il muro contro muro prosegue con le possibilità di un trasferimento di Icardi che si riducono sempre di più, anche se l'argentino confida sempre in una possibile apertura della Juve se riuscisse a cedere in questi ultimi giorni di calciomercato Dybala e Mandzukic (soprattutto l'argentino potrebbe rientrare nel giro di attaccanti che si è aperto con il ritorno di Neymar dal Psg al Barcellona).



