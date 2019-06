Napoli, Manolas è a un passo: la Roma accetta Diawara in cambio

di Bruno Majorano

Attenti a quei due. Anzi, attendi quei due. Per il Napoli è un po' questa la filosofia del momento. Perché tutto gira attorno ai nomi di James Rodriguez e Kostas Manolas. Sono loro gli obiettivi oramai più che dichiarati del mercato azzurro e ogni giorno può essere quello buono per l'accordo definitivo.



La Roma continua a chiedere il pagamento per intero della clausola da 36 milioni per Manolas, ma il Napoli, dal canto suo continua a voler ottenere un po' di sconto. Non tanto dal punto di vista del valore del giocatore, ma quanto da quello della formula. Gli azzurri, infatti, sono sempre più convinti di poter inserire Diawara nell'affare, strategia utile per riuscire ad abbassare la quota da pagare subito alla Roma. D'altra parte i giallorossi sono alla ricerca di un giocatore dalle caratteristiche di Diawara e infatti nelle ultime ore si sono mossi anche per arrivare a Veretout. Il francese può essere l'ago della bilancia perché sulle sue tracce c'è anche il Milan e quindi la volontà del giocatore potrebbe rivelarsi decisiva. Se dovesse scegliere la causa rossonera, infatti, la Roma si troverebbe spiazzata e l'idea di accettare Diawara come contropartita potrebbe farsi più interessante. Ecco perché il Napoli aspetta alla finestra. Consapevole che il giocatore - consigliato dai suoi agenti Mino ed Enzo Raiola - abbia già scelto gli azzurri. Non è affatto un caso, infatti, che sia il Milan che la Juventus abbiano rapidamente fatto perdere le proprie tracce sul centrale greco: un insieme di fattori che non lasciano spazio a ulteriori dubbi sull'andamento della trattativa tra il Napoli e Manolas. Se davvero la Roma dovesse decidersi a cedere sulla formula del pagamento da parte di De Laurentiis l'operazione si può chiudere a brevissimo.



