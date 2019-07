Napoli, c'è anche Fekir nella lista: lo manda Mendes e costa 25 milioni

Un affare che sembrava ormai fatto e che ora rischia di saltare. Nabil Fekir era ad un passo dal trasferimento in Liga, con il Betis ad aspettarlo a braccia aperte, ma adesso la Spagna non sembra più tanto sicura per il suo futuro. Secondo quanto riportato dal Diario de Sevilla, il calciatore francese del Lione avrebbe bloccato la cessione nelle ultime ore per un ripensamento personale.



E dietro questo ripensamento ci sarebbe anche il Napoli. Il calciatore vuole un club che giochi le coppe europee e gli azzurri, con Giuntoli, avrebbero preso informazioni su di lui. Fekir, classe 1993, è in scadenza con il Lione nel 2020 e deve lasciare la Francia, la sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro, cifra che il Napoli potrebbe decidere di investire in alternativa ad altri colpi. La scorsa primavera ha lasciato il suo storico agente e negli ultimi mesi sembra aver scelto la scuderia di Jorge Mendes, che col Napoli ha ormai un rapporto privilegiato.



Le sue caratteristiche si sposerebbero a meraviglia con quello che è il disegno tattico inventato da Ancelotti per il Napoli della prossima stagione. Nel 4-2-3-1 azzurro, infatti, il francese potrebbe rivestire tutti i ruoli della trequarti e addirittura essere usato da prima punta all'occorrenza. Nell'ultima stagione ha messo insieme 12 gol e 9 assist in 39 partite giocate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA