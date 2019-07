Napoli, è Lo Celso l'alternativa se non arrivano James o Pépé

Giovane e forte, già molto esperto e soprattutto tanto caro. Giovanni Lo Celso tra gli obiettivi del Napoli? L'italo-argentino sembrerebbe essere una opzione per gli azzurri, così come riportato da diversi media in Spagna, visto che il Betis (ex squadra di Fabián Ruiz) vuole cedere il trequartista sudamericano e il club di Aurelio De Laurentiis ha bisogno di una alternativa offensiva.



Se non dovessero arrivare per Ancelotti calciatori come James o Pépé, obiettivi conclamati azzurri, il club potrebbe virare proprio su un profilo come quello di Lo Celso, classe 1996 e utile a sfruttare proprio quella zona di campo nell'ipotetico 4-2-3-1 immaginato dall'allenatore azzurro per il prossimo anno. Nell'ultima stagione l'argentino ha giocato 46 gare con 16 gol segnati e 6 assist serviti. Su di lui anche il Tottenham che ha offerto 50 milioni di euro, ma gli spagnoli ne chiedono almeno 70.

