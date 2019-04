Napoli, rivoluzione sulle fasce: c'è Lazzari in pole position a destra

di Roberto Ventre

Rinnovamento sulle fasce, novità in vista tra i terzini per la prossima stagione. Chi parte e chi arriva, ci saranno dei cambiamenti a fine campionato. Hysaj è in forte dubbio, Mario Rui pure, Malcuit, dopo una buona partenza ha fatto registrare un sensibile calo dall'errore commesso contro la Juve, e Ghoulam non si è ancora ripreso al cento per cento al rientro dopo un anno di inattività per il doppio infortunio al ginocchio. In difesa a destra e a sinistra in questa stagione si sono registrati i maggiori problemi per il Napoli di Ancelotti, il 4-4-2 del tecnico prevede infatti terzini solidi in fase difensiva e nello stesso tempo incisivi nella spinta per partecipare con continuità alla fase offensiva, laterali bassi che all'occorrenza durante la partita sappiano diventare delle vere e proprie ali aggiunte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO