Napoli, Perin e Verdi più lontani: Juve e Roma sorpassano gli azzurri

di Gennaro Arpaia

Due piste complicate quelle che porterebbero il calciomercato del Napoli in Italia. Sembrano diminuire, infatti, le possibilità di vedere in maglia azzurra il prossimo anno sia Simone Verdi che Mattia Perin. Per l'esterno offensivo del Bologna, che era stato seguito anche lo scorso gennaio, sembra essere ora in vantaggio la Roma, con Monchi che lo regalerebbe molto volentieri ad Eusebio Di Francesco in vista della prossima stagione.



Sempre secondo quanto riportato da Rai Sport nelle scorse ore, anche la pista che porterebbe a Perin si sarebbe complicata. Giuntoli, che lo seguiva da un po' di tempo per l'eventuale successione a Pepe Reina tra i pali azzurri, ha dovuto registrare nelle ultime ore il sorpasso della Juventus che vorrebbe portarlo a Torino dopo l'addio di Buffon. Già pronta l'offerta bianconera: 15 milioni al Genoa e contratto quinquennale al calciatore, cifre che sembrano poter tagliare fuori il Napoli da una eventuale corsa al calciatore a fine stagione.

