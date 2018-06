Il Liverpool offre 28 milioni per Leno, il Napoli prova a bloccare Sirigu

di Bruno Majorano

Il Napoli continua a lavorare con il Bayer Leverkusen per trovare l'accordo per Leno. Quello con il portiere tedesco c'è già ma il club continua a fare muro. In Germania, poi, sono tutti convinti che il Liverpool è pronto a versare l'intero importo della clausola (28 milioni) nelle casse del Bayer perché Leno è il prescelto da Klopp per sostituire Karius finito in lista di sbarco dopo la notte da incubo della finale di Champions contro il Real Madrid. L'alternativa a Leno è sempre Sirigu, perché sarebbe un portiere gradito ad Ancelotti che lo ha già allenato ai tempi del Psg. Per questa ragione, infatti, proseguono i contatti tra Napoli, entourage del giocatore e Torino.

