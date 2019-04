Napoli, un poker per Ancelotti: Veretout è il primo della lista

di Roberto Ventre

Veretout, Valverde, Almedra, Lozano: quattro obiettivi del Napoli, il direttore sportivo Giuntoli li segue da tempo per rinforzare la squadra dell'anno prossimo a centrocampo e in attacco. Quelli al momenti da considerare tra i nomi più caldi, in attesa poi dell'apertura del calciomercato a giugno. Il club azzurro lavora anche sui terzini e in questo senso la prima opzione resta Lazzari della Spal, un esterno destro che in fase di spinta riesce a fare la differenza sulla fascia e sarebbe perfetto per il 4-4-2 di Ancelotti. In calo invece le quotazioni dell'inglese Trippier del Tottenham e della nazionale: vale 45 milioni e piace a diversi top club europei tra i quali Manchester United e Atletico Madrid. Il terzino sinistro preferito è lo spagnolo Grimaldo del Benfica, 23 anni, finito anche nel mirino della Juventus: uno degli esterni che quest'anno si è messo in maggiore evidenza nel ruolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO