Il Real Madrid libera James ma Florentino vuole 42 milioni

di Pino Taormina

Inviato a Dimaro-Folgarida



Nel suggestivo conto alla rovescia del Napoli per James Rodriguez, ieri forse c'è stata la svolta attesa e agognata dal Napoli: in un vertice a Madrid, Jorge Mendes ha ottenuto da Florentino la comunicazione che il colombiano non rientra nei piani di Zinedine Zidane. Un summit non di poco conto, perché pare fosse presente anche James. La rottura con il Real è cosa, di fatto, formalizzata. Ed era quello che De Laurentiis e Ancelotti sapevano da tempo sarebbe avvenuta. Nelle prossime ore potrebbe esserci, dunque, un blitz a Dimaro dell'agente portoghese che intanto in serata ha comunicato a De Laurentiis la richiesta del Real Madrid: la prima opzione è la cessione a titolo definitivo alla cifra di 42 milioni di euro.



