Rog a un passo dall'Eintracht libera l'arrivo di Elmas a Napoli

di Roberto Ventre

Inviato a Dimaro-Folgarida



Elmas al Napoli, Rog all'Eintracht Francoforte, le due operazioni sono vicinissime alla conclusione: una in entrata e l'altra in uscita. A Istanbul c'è un emissario di Giuntoli, il direttore sportivo azzurro che ieri ha assistito al doppio allenamento degli azzurri, per mettere a posto gli ultimi dettagli con club turco e con l'entourage del 19enne centrocampista.



