di Bruno Majorano

Tra le priorità di mercato del Napoli c'è quella di trovare un nuovo terzino destro, ovvero un'alternativa a Hysaj. Il nome che avanza, in questo senso, è quello di Stefan Lainer, classe 1992 del Salisburgo. Per lui 33 presenze, 1 gol e 4 assist nel campionato austriaco in questa stagione, oltre a 14 presenze, 1 gol (contro la Lazio) e 5 assist in Europa League. La richiesta del Salisburgo è di 10 milioni di euro, con il Napoli che sta provando a chiudere per una cifra minore.



Resta comunque la pista che porta a Achraf Hakimi, giovane classe 1998 del Real Madrid che parteciperà anche al prossimo Mondiale in Russia con la maglia del Marocco. Il Napoli ha allacciato i rapporti con l'entourage del giocatore, ma al momento non si è ancora mosso in maniera decisa.



Più o meno discorso che vale per il croato Sime Vrsaljko. Il terzino piace - e molto - al Napoli, e il club azzurro ha iniziato una fitta trattativa con il suo agente Riso, ma da qui a portare a termine l'operazione c'è bisogno anche dell'ok definitivo da parte dell'Atletico Madrid che detiene la proprietà del cartellino. Difficile, però, che gli spagnoli mollino la presa prima del Mondiale, perché la kermesse in Russia potrebbe fare crescere ulteriormente la valutazione del giocatore ed aumentare il numero dei possibili estimatori.



Nei ultimi giorni, poi, si è registrata un'accelerata per Darmian. Il terzino del Manchester United non è più tra le priorità di Mourinho che a questo punto sarebbe disposto a privarsene a fronte di un'offerta economicamente convincente. Come Vrsaljko, poi, Darmian garantirebbe la duttilità di poter giocare sia a destra che a sinistra.

