Napoli, il gran ritorno di Lozano ma ora pesano i dubbi di Raiola

di Pino Taormina

Inviato a Dimaro-Folgarida



De Laurentiis non ha un piano B nel caso in cui James dovesse prendere la parola data ad Ancelotti e buttarla nel cestino. Non ha un piano B perché De Laurentiis è pronto ad accogliere James Rodriguez solo perché glielo ha chiesto il suo amato tecnico. Avendo, peraltro, una serie di perplessità legate a un ingaggio che rischia di minare l'equilibrio dello spogliatoio azzurro. Quindi se non viene James, non si aprirà una nuova pista legata a un suo gemello. L'amo - e l'esca - sono gettati da tempi e Mendes ha garantito che il giocatore dirà di no a ogni altra proposta. Una bugia? Può essere ma il Napoli è convinto di aver fatto tutto quello che c'era da fare.



