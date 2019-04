Primo contatto Napoli-Trippier, ma il Tottenham spara alto: 40 mln

Kieran Trippier, terzino classe 1990 del Tottenham e punto fermo della Nazionale inglese resta uno dei primi obiettivi per il Napoli della prossima sessione di mercato estiva. Dopo le voci insistenti delle ultime ore, ora a riportarlo direttamente in Inghilterrà è il Sun. Secondo il quotidiano inglese ci sarebbe già stato un primo contatto tra le parti con il club azzurro che avrebbe chiesto al Tottenham la possibilità di negoziare un accordo per il terzino destro che tanto piace ad Ancelotti.



L'allenatore azzurro sa di dover innovare in quella zona di campo e punterebbe ad occhi chiusi su Trippier investendo una cifra intorno ai 25 milioni di euro per la prossima estate. Il problema, però, sembra essere la richiesta degli Spurs: stando a quanto riportato dal Sun, infatti, la squadra di Pochettino potrebbe sparare alto e chiedere agli azzurri una cifra che si aggiri sui 40 milioni.



In casa Tottenham, però, la cessione di Trippier non sarebbe un dramma. Gli Spurs potrebbero liberarsi contemporaneamente dell'inglese e dell'ivoriano Aurier, deludente in questa stagione, così da reinvestire su nuove pedine. Il Napoli resta alla finestra, ma a fare la corsa con gli azzurri ci sarebbe anche l'Everton, pronto ad investire su Trippier.

