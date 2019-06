Non solo Manolas e James: il Napoli dà l'assalto a Veretout

di Roberto Ventre

Manolas al Napoli e Diawara alla Roma: ore sempre più calde per le due operazioni che viaggiano in maniera separata e sono ormai vicinissime all'ufficiliazzazione. Pronto un contratto di cinque anni al difensore greco di circa 4.5 milioni a stagione, il club azzurro verserà i 36 milioni della clausola rescissoria (due andranno al difensore greco). Giornata decisiva ieri anche per l'accordo del centrocampista guineano con la Roma: cinque anni da circa 2 milioni a stagione, un'operazione da venti milioni bonus compresi. Tutti i tasselli si stanno infilando al loro posto per arrivare alla fumata bianca delle due operazioni attesa ormai a momenti. Con l'arrivo di Manolas il Napoli colma il buco lasciato dallo spagnolo Albiol che andrà al Villareal per i 6 milioni della clausola rescissoria: l'ex difensore del Real Madrid tornerà così in Spagna dopo i sei anni vissuti a Napoli.



