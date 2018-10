Napoli, sorpresa tra i convocati: Ancelotti chiama Ghoulam e Meret

Sorpresa nell'elenco dei giocatori azzurri convocati per Parigi che partiranno domani con Ancelotti. Ci sono Meret e Ghoulam, reduci da un periodo di inattività per l'operazione all'avambraccio (il portiere) e per problemi alla gamba (l'esterno). I tempi dei loro rientri si sono ridotti.



Questo l'elenco dei convocati: Ospina, Karnezis, Meret, Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Hysaj, Ghoulam, Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Zielinski, Hamsik, Mertens, Callejon, Milik, Insigne



© RIPRODUZIONE RISERVATA