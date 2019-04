Meret la tiene ancora aperta: «Serve l'impresa, non impossibile»

Se la gara del San Paolo avrà ancora la possibilità di dire qualcosa è grazie ad Alex Meret. Le parate del portiere napoletano tengono accesa ancora la fiammella della qualificazione. «Abbiamo fatto male nel primo tempo, siamo stati imprecisi e con tanti errori. Poi abbiamo dato una grande risposta nella ripresa, peccato per non aver segnato perché sarebbe stato importante».



Ai microfoni di Sky il portiere azzurro prova a dare una spiegazione della sconfitta a Londra. «Non abbiamo avuto la giusta lucidità per mettere in campo le cose che avevamo provato. Al ritorno sarà difficile, servirà l’impresa, ma non è impossibile. L’Arsenal va in difficoltà quando attacchiamo bene, ci servirà l’aiuto di tutto il San Paolo tra sette giorni. Dobbiamo lavorare e prepararla al meglio. C’è da ripartire subito, ci dispiace ma manteniamo la testa alta perché dobbiamo dare il meglio ora».



