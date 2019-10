Napoli, Meret non si accontenta: «Voglio crescere ancora»

Il Napoli che vince a Salisburgo ringrazia anche Alex Meret, protagonista dell'ennesima grande partita della sua stagione. «Ho fatto una buona partita, per fortuna è servita per vincere questa gara che per noi era importantissima», ha detto a Sky Sport. «Il Salisburgo è un cliente difficile, ma lo sapevamo, lo avevamo visto anche lo scorso anno. È una vittoria di carattere, lo abbiamo dimostrato tutti, anche chi è subentrato».



Il portiere accende i riflettori su di lui. «Giocando con continuità acquisisco più fiducia e consapevolezza, per un portiere è importante. Spero di continuare così e migliorare ancora visto che sono ancora molto giovane».



