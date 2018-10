Napoli, Meret parla ai tifosi: «Lavoro per rientrare al più presto»

La storia d'amore tra Alex Meret ed il Napoli non è cominciata al meglio. L'infortunio al braccio con frattura dell'ulna al secondo giorno di allenamenti a Dimaro ha complicato il suo processo di integrazione nella squadra azzurra e ne ha frenato l'impossibile utilizzo da parte di Carlo Ancelotti. Sin dai giorni del ritiro in Trentino il portiere ex Spal lavora per rientrare e per guarire al meglio dal problema avuto.



Il processo di guarigione continua con molta calma. Il Napoli non ha voluto forzare in alcun modo il suo rientro, forte anche della presenza alle spalle di due portieri esperti come Karnezis ed Ospina. Da qualche settimana sui campi di Castel Volturno si vede però anche il giovane portiere '97 che ieri è tornato a parlare ai nuovi tifosi direttamente da Instagram: «Lavorando per rientrare al più presto!» La speranza di tutti è rivederlo a disposizione a fine ottobre.

