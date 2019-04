Mertens fa 81 come Maradona: «Del futuro parlerò con la società»

Il gol dello Stirpe contro il Frosinone mette la strada in discesa e fa esultare anche Dries Mertens. Rete numero 81 per l’attaccante belga in Serie A con la maglia del Napoli, proprio gli stessi gol che in campionato aveva segnato Diego Armando Maradona. «Bello aver raggiunto Diego, alla fine potevo anche superarlo e il portiere ha fatto la scelta giusta, ma oggi contavano i tre punti», ha detto Mertens a Dazn. «Con l’Atalanta avevamo fatto bene sbagliando tanto, oggi abbiamo vinto e mi fa piacere».



«Il futuro? Io qua ho ancora un anno, dopo vedremo cosa vorrà fare la società, ma a Napoli sto bene. Parlarne con la società? Ho ancora un anno di contratto, vedremo», ha continuato Dries. «I tifosi hanno ragione, dobbiamo sudare la maglia, ma il futuro del Napoli è positivo». L’attaccante napoletano ha raggiunto complessivamente le 106 reti da quando è arrivato in azzurro nell’estate del 2013 e punta sempre più al podio dei marcatori di sempre.Davanti a lui restano Sallustro, poi Maradona a 115 reti e il primatista assoluto Marek Hamsik. Lo slovacco era arrivato a quota 121 gol e guarda tutti dall’alto nella speciale graduatoria, ma è ormai fermo dallo scorso gennaio per il passaggio al Dalian ed ora vede insidiato il suo primato. Per Mertens ancora a disposizione quattro gare di campionato per provare ad avvicinare il podio.

