Mertens, alternativa a chi? Il ruolo di riserva ora gli va stretto

di Roberto Ventre

Devastante con la sua rapidità quando entra a gara in corso. Mertens sta tornando decisivo per gli assalti finali del Napoli dopo gli ultimi due anni da centravanti leggero insostituibile nel 4-3-3 di Sarri, quelli in cui è mancato Milik per i due gravi infortuni al ginocchio, e ancora prima quando con Higuain centravanti si alternava con Insigne da esterno sinistro.



Contro il Milan al San Paolo è entrato con gli azzurri sotto di un gol (1-2), il Napoli ha ribaltato la partita proprio con il suo guizzo del 3-2. Con il Liverpool, insieme a Verdi, ha dato lo scatto ulteriore di adrenalina alla squadra culminato nella rete di Insigne all'ultimo minuto. Venticinque minuti ad altissima intensità, tanti spunti, una traversa: lo spirito giusto per dare ancora più forza e convinzione agli azzurri.



Un giocatore che spacca le partite entrando dalla panchina. «Non mettiamo questa cosa nella testa di Ancelotti che non mi piace, in questi due anni mi sono tolto questa etichetta», ha detto con il sorriso nel dopo partita Sky. E da lì è nato il siparietto con Capello in studio che gli ha dato di stare tranquillo perché troverà spazio dall'inizio.



