Mertens, nuovo messaggio social con il San Paolo: «Non vedo l'ora»

Si diverte in campo, Dries Mertens, ma nelle ultime ore ha cominciato a farlo anche sui social network. Così, dopo l'enigmatico messaggio sul suo futuro postato in una foto Instagram ieri, oggi il belga ha postato una foto di Napoli dall'alto con il San Paolo in bella mostra.



«Non vedo l'ora» ha scritto Dries, che già pensa alle notti da vivere a Fuorigrotta nella prossima stagione. L'attaccante azzurro ha il contratto in scadenza tra un anno e da settimane lancia segnali importanti alla società per il suo rinnovo.



